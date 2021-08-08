ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في الإسكندرية

شنت إدارة تموين برج العرب، غرب الإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف الأستاذ إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، حملات على مصانع منطقة برج العرب.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية ٦٠٠٠ لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في صناعة الصابون داخل إحدى الشركات بمدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة، غرب الإسكندرية.

اقرأ أيضًا:

مواطن سكندري يستغيث: صوابعي مقطوعة ومحتاج معاش

ضبط أحد مصانع البلاستيك بحيازته واستخدامه ٤٠٠٠ كجم من كسر البلاستيك المجروش مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل أجولة بلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي هذا بناءً على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع و الشركات والخامات التى تدخل فى عمليات التصنيع حفاظا على جودة المنتجات التى تقدم للمواطن و حمايته من الغش التجارى و التدليس.

