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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يغيب عن لقاء يوفينتوس.. برشلونة يعلن إصابة سيرجيو أجويرو

صدى البلد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، إصابة المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وغيابه عن مباراة يوفنتوس بكأس خوان جامبر مساء اليوم.

 

وقال نادي برشلونة إن اللاعب الأرجنتيني يعاني من إصابة في عضلة السمانة، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات من أجل التعرف على الفترة الكاملة التي يحتاج إليها من أجل التعافي.

 

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية، كشفت عن حقيقة رغبة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في مغادرة نادي برشلونة، بعد أسابيع قليلة من التوقيع للفريق الإسباني.

 

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ما ذكر ليس صحيحًا على الإطلاق ومن مصادر مقربة من أجويرو نفت أن يكون اللاعب صاحب الـ33 عامًا راغبًا في مغادرة برشلونة، الذي وقع له عقدًا حتى عام 2023.

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