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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

صدى البلد

بعض التصرفات او بعض الكلمات تصدر منا دون قصد وبعضها الآخر يعلم الذي أصدرها مقصده جيدا ويدرك ما يقول ولا يهتم لتلك النتائج على السامع أو على المتصرف ضده  وتمضي الايام  وينسى .وقد تترك كلماته جروحا عميقة أو  قد تتسبب في الوفاة لشخص كأن يرتفع ضغطه أو  كأن يحزن . ومن قال  لا يهتم ولا يعنيه تأثير ذلك على المضرور . أن ذلك لهو من سوء الأدب ومن سوء الخلق . والبعض ينتقد البعض حتى لو تغيروا للأفضل فتجده متندرا عليهم بقوله ( فلان اللي كان كذا وكذا. شوف الآن أصبح ماذا .
أو كيف يجرؤ على أن ينصحني فلان وهو الذي كان لا يصلي أو كان كذا وكذا .و يصفه بصفات سيئة . 
وأيضا البعض ينتقد البعض عندما يجده قد تغير  رأيه في أمر ما . سواء أكان في سياسة أو موضوع اجتماعي .لابد أن نفهم أننا  دائما عرضة للتغيير والمهم أن يكون التغيير للأفضل سواء في المظهر أو الفكر أو السلوك .
نحن نتحدث عن أشياء وعندما نقرأ أو ندرس أو نشاهد يتغير فكرنا. فيتغير حديثنا وسلوكنا
فلماذا ذلك الهجوم وذلك النقد .
لماذا نريد من كان مخطئا أن يستمر في الخطأ ومن كان جاهلا أن يستمر في الجهل ومن كان فقيرا ان يظل في الفقر .
لماذا دائما نتندر على الآخرين ونقول هو ناسي كان ايه .
هو مش فاكر كان رأيه ايه . 
هو نسي لما كان شحاذ. رغم أن هذا الذي تم التندر عليه لم يكن كافرا ولم يسجد لصنم ولم يشرك بالله . وبالرغم ان من فعلوا ذلك وتابوا وتغيروا سيكونوا من السابقين إلى الجنة وفي مكانة عظيمة بعد أن آمنوا .  ربما البعض يقول ذلك بسبب السلوكيات التي تصدر من الشخص الذي تغير في حال أنه أصابه الكبر  أو أنه أساء معاملة من ساندوه . ولكن الغالبية العظمى من البشر بالرغم أنهم يرون أنفسهم أفضل من غيرهم ينكرون على الغير التغير للأفضل . سواء بأسلوب ظاهر أو بشعور يخفونه داخل أنفسهم .
إنه من حسن الأدب أن أشكر من تغير للأفضل بأن اظهر له حبا وودا وأبدى له رضاء. وأن لا اهاجمه . ولا اذكره بما يكره . 
الغريب أن ذلك يحدث في مجتمعاتنا العربية فقط  ولا يحدث عند الأجانب الذين يطلق البعض  عليهم  أنهم بلا دين . 
الدين قبل كل شئ هو سلوك . وأدب في التعامل والحوار .هو عدم الإساءة للآخرين ولو بالمناجاة اثنين دون الثالث . ولا بإدارة الوجه بعيدا عن المتحدث . هو المبادرة بالسلام  هو الذي قال الله  في خطابه للمؤمنين ( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم  تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات .)  
وذلك في أبسط الأمور فما بالنا بعظيم الأمور.

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