بشائر عودة السياحة الروسية.. تشغيل 7 رحلات جوية بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة

أعلنت شركة مصر للطيران، عن البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى الغردقة و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، اعتبارًا من غدا الاثنين، وذلك في إطار المجهودات المستمرة التى تقوم بها وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر وبالإشارة لعودة السياحة الروسية الى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف مايقرب من ٦ سنوات.

ومن المنتظر، أن تصل أولى رحلات مصر للطيران من موسكو إلى مطار الغردقة غدا الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك فى ضوء الدور الهام للناقل الوطني لجمهورية مصر العربية لتحقيق استيراتجية الوزارة فى التنمية والنهوض بقطاع الطيران.

هذا ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لـ 301 مقعد. كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير رحلة يومية منتظمة بين القاهرة وموسكو.