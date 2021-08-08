ختامها مسك.. المنتخب المصري يضيف 9 ميداليات جديدة في بطولة إفريقيا والإجمالي 39

نجح المنتخب المصري لسباقات السرعة، المشارك في بطولة إفريقيا المقامة في بنين، بالحصول على 9 ميداليات جديدة في اليوم الرابع والأخير في البطولة.

وبعد الحصول على 9 ميداليات اليوم يكون حقق المنتخب المصري على 39 ميدالية في البطولة مقسمة 11 ميدالية ذهبية، 15 فضية، 13 برونزية.

وكان من الممكن أن يكون عدد ميداليات المنتخب المصري في بطولة إفريقيا أكثر من ذلك لولا انسحاب فريق دولة بنين بالاضافة إلى الغاء 3 سباقات تتابع.

وحقق أبطال عمومي رجال على الميدالية ذهبية تتابع التي يشارك فيها 3 لاعبين من كل دولة، والذي بعد أقوي سباق في البطولة.



ونستعرض نتائج اليوم الأخير من البطولة

٢ميداليات ذهبيه

شهد شريف. ناشئين ١ك

(محمد جمال &محمد اكرم &محمدعمرو)

سباق تتابع يمنح كل لاعب ميداليه و يحسب ميداليه واحده ) عمومي

٥ميداليات فضيه

محمد جمال. اك عمومي

مرام عطيه اك ناشئين

كريم خالد. ١ك ناشئين

مرام عطيه. ١٠ ك ناشئات

ياسين خطاب ١٠ ك ناشئين

٢ ميداليه برونزيه

محمد عمرو (بروسلي ). ١ك عمومي

لما كرم ١ ك عمومي

وبهذا ينهي المنتخب المصري مشاركاته وسط احتفال من جميع الجاليات العربية، وخاصة البعثة السودانيه التي تضامنت مع بعثه المنتخب بتشجيع حماسي كبير.

ووجه رئيس الاتحاد الافريقي لسباقات السرعة على تهنئة المنتخب المصري على النتائج الجيدة في البطولة، خاصة بعد غياب 3 سنوات عن عدم المشاركة.

وكانت البعثة المصرية غادرت مصر 2 أغسطس متوجهة الى بنين المستضيفة للبطولة الافريقية ، ويقود المنتخب المصري كرستين نصحي، المدرب العام نرمين نبيل، ويترأس البعثة المهندس محمد الجندي على أن تنتهي البطولة بعد غد الأحد الثامن أغسطس المقبل.