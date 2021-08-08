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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيرمين زعزع: أحرص على احترام عقلية المشاهد في جميع أدواري.. فيديو

نيرمين زعزع
نيرمين زعزع

قالت الفنانة نيرمين زعزع إنها تسعى دائما لأن تكون جميع أدوارها تحترم عقلية المشاهد، معقبه: "بجتهد دائما في أي دور ويكون بشكل يحترم عقلية المشاهد ويقتنع أنني الشخصية".

 

وأضافت "زعزع"، خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "لما بيتبعت لي دور كويس بعمله"، مردفه: "أنا لا أنظر إلى مساحة الدور ممكن يكون الدور مشهدين بس فيهم تمثيل، لكن أنا أنظر للمساحة التمثيلية".


وأشارت الفنانة نيرمين زعزع،: "أي فنان بيكون بداخلة طاقة يريد أن يخرجها في التمثيل، وأي فنان بيتضايق عندما لا توجد فرصة لإخراج الطاقة".

 


نشوى مصطفى تظهر بالأسود على الهواء حزنا على رحيل دلال عبدالعزيز.. فيديو


ظهرت الإعلامية نشوى مصطفى، مرتدية ملابس باللون الأسود على الهواء؛ حزنا على رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز.

 

وظهرت الإعلامية نشوى مصطفى، أمس، مرتدية ملابس باللون الأسود على الهواء؛ حزنا على رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز.


ونعت الإعلامية نشوى مصطفى، الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلة: "يعز عليا أنعي فنانة عظيمة ومحترمة وراقية من أهم فنانين مصر، الفنانة دلال عبدالعزيز".


وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "بن البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "كنا نعتبر أسرة واحدة وكل اللي أفتكره إنها كانت إنسانة كريمة وست مصرية بالمعنى الحقيقي للست المصرية وفلاحة مصرية أصيلة".


وتابعت: "علاقتها بالناس كانت متواضعة، وكانت بتعمل خير لكل الناس"، مضيفة: "راحت لحبييها وأنا بعزي إيمي ودنيا، وأقول لهم قاسي أنكم تفقدوا الأب والأم بس دي سنة الحياة ولكن يبقى الأثر، ربنا يرحمها ويغفر لها".
 

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