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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فتحي: مقدمو الرعاية الصحية يحتاجون لتطوير وتدريب مستمر.. فيديو

أحمد فتحي
أحمد فتحي

قال أحمد فتحي، الحاصل على دبلومة في إدارة المنشآت الصحية من جامعة هارفارد الأمريكية، إنه حاصل على ماجستير في إدارة المستشفيات، وتحديدا في الأبحاث الإكلينيكية.


وأضاف "فتحي"، خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "يتم تقسيم المنشأة الصحية إلى 3 أقسام، مراكز الرعاية الصحية الأولية، ثم المراكز المتخصصة مثل جراحة الفم والأسنان والنساء والولادة، ثم المنشأة العامة، مثل المستشفيات العامة".


وأوضح: "حصلت على دبلومة في إدارة المنشآت الصحية المكونة من الثلاث أقسام"، لافتا إلى أن مقدمي الخدمات الصحية يحتاجون دائما إلى تطوير وتعليم وتدريب مستمر".

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