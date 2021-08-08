من أجل عشيقها .. سيدة تقتل طفلتها بطعنتين

وقعت سيدة أمريكية بالغة من العمر 28 عاما، في حب شاب عقب انفصالها عن زوجها، و لكن رفض الزوج أن تتزوج طليقته الشاب الذي كانت على علاقة به بسبب طفلتهما و كان يساومها لها.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” فإن الأم “ الشريرة” كما وصفتها الصحف، قامت بقتل طفلتها بطعنتين في الصدر وأخرى في الظهر بعد أن كانت تصرخ بشدة لتطلب من والدتها تغيير حفاضتها و لكنها كانت منشغلة بالحديث مع عشيقها .

حسب تحقيقات الشرطة، فغن الأم المتهورة، انجرفت خلف مشاعرها و تخلت عن مسئوليتها كأم و لم تلتفت لطفلتها و كانت تسيء معاملتها للغاية، وفقا لرواية الشهود حتى اليوم الذي ظهر فيه عشيقها .

أصبحت الشابة اكثر استهتارا بالطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، فقد تركتها 4 أيام دون تغيير الحفاضة نظرا لانشغالها بعشيقها، مما أصاب الطفلة بأمراض جلدية حينها .

انفعلت الأم ذات يوم على طفلتها ، و قامت بطعنها بطعنتين، و قالت في تحقيقات الشرطة أعترف إني طعنت ابنتي إلا أنني لم اكن في وعيي حينها.

جدير بالذكر أن الشابة لم تنكر في التحقيقات تحريض عشيقها المستمرة للتخلص من الطفلة حتى تتسنى لهم الفرصة للزواج، إلا أنها كانت ترفض التخلص من طفلتها و تحاول أن ترى حلا بديلا.

حكمت المحكمة على الأم القاتلة بالسجن لمدة 15 عاما، و على العشيق بـ4 سنوات سجن، بسبب تحريضه للأم على قتل طفلتها.