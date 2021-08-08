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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع البقاء.. أسوان يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 في الشوط الأول

لقاء سابق بين أسوان
لقاء سابق بين أسوان والإنتاج الحربي

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على الشوط الأول من مباراة فريقي الإنتاج الحربي وأسوان في اللقاء الذي يجمعهما الآن بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

 

أحرز مصطفى البدري، هدف تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 36 من خلال استغلال ارتباك مدافعي أسوان في منطقة الجزاء، وعدم مقدرتهم على تشتيت الكرة؛ ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس عمر رضوان.

 

وفي الدقيقة 48 أحرز أشرف مجدي هدف تعادل أسوان من خلال استلام تمريرة من منتصف الملعب ليتمكن من الانفراد بحارس الإنتاج الحربي وتسديدة الكرة ويعلن تعادل فريقه قبل انتهاء الشوط الأول.

 

ويهدف كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط للخروج من مأزق الهبوط ومفارقة الدوري المصري.

 

ويتواجد الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 20 نقطة بينما يتواجد أسوان في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة  بجدول ترتيب الدوري.

 

وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من :-

 حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد العشري، إيمانويل إيجيبتور، محمد جابر.

خط الوسط: أحمد سالم صافى، سولومون منساة، عبد العزيز موسي ،عمرو الحلواني.

خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد خيري، أشرف مجدى.

بينما خاض الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :-

 

ويخضو الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد يحيى.

خط الدفاع: طارق أبو العز، محمد بازوكا، محمد الشبينى، معاذ الحناوي، علاء سلامة.

خط الوسط: حسن ياسين، محمد سوسته ، حميد ماو.

خط الهجوم: مصطفى البدرى، محمد عبد الحميد.

 

أسوان الانتاج الحربى الدوري المصري ترتيب الدوري المصرى

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