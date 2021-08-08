شريهان أبو الحسن : 52% من السيدات تنجذب لهذا النوع من الرجال



قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن ، إن هناك دراسة من جامعة فلوريدا الأمريكية تم إجراؤها على إجمالي ٦٨٧ سيدة وتراوحت أعمارهن ما بين ١٨: ٣٥ عاما وكان هدفها كشف العلاقة بين الوسامة والمرح عند الرجال .



وأضافت " أبو الحسن " ، خلال تقديمها حلقة راجل و ٢ ستات والمذاع عبر فضائية ON E ، ان الدراسة كشفت إن إجمالي ٥١٪ من السيدات تنجذب للرجل الأكثر وسامة وكلما ازداد عمرها تنجذب للرجل الأكثر مرحا والأقل وسامة .



وأشارت الى أن الدراسة قالت أيضا أن الرجل الذى يبذل مجهود كبير فى اسعاد المرأة واضحاكها يكون أكثر جاذبية من الرجل الوسيم لبذله مجهودا لإسعادها ..



وفى سياق متصل ذكرت شريهان أبو الحسن فى تصريحات سابقة أن كثرة الأعذار فى العلاقة بين الرجل وزوجته تكون بداية لنهاية العلاقة بين الرجل والأنثى ، لافتة إلى أن الأعذار التى تلاحقها الاعتذارات عن تغيب أى طرف مثلا عن حضور مناسبة أو عيد ميلاد أو حدث هام معقبة تكون أغلبها من الزوج الرجالة أساتذة فى الأعذار " ..



وأضافت " أبو الحسن ، أن هناك بعض الرجال لا يجيبون على المكالمة الهاتفية لزوجته لانشغاله باجتماع مع المدير لكن فى حالة وضع الزوجة فى نفس الموقف فإنها من الممكن أن تستأذن من الاجتماع وترد على زوجها فى الهاتف فى حالة مكالمتها هاتفيا..