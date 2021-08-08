من مطبخك.. 5 أطعمة سحرية تعالج الغثيان.. تعرفي عليها

أعشاب عديدة تساعد على علاج أعراض الدوار من مطبخك وإليك أبرزها وفقا لموقع femina.in



1-اللوز

في بعض الأحيان ، قد تصبح نوبات الدوار شديدة ، ما يجعلك تشعر وكأنك تدور جسديًا وفي كثير من الأحيان ، تكون هذه الحالة مصحوبة بالغثيان والتعرق المفرط وما إلى ذلك، لكن تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي سيساعد في الحفاظ على توازن صحي للسوائل للمساعدة في تخفيف أعراض الدوار.

ويعد اللوز غنيا بفيتامينات E و B ، ما يساعد الشخص على الشعور بالحيوية والصحة. نقع حفنة من اللوز في بعض الماء طوال الليل.

في الصباح ، يطحن اللوز ويضاف إلى كوب من الحليب الدافئ شرب هذا كل صباح على معدة فارغة سيقلل في النهاية من أعراض الدوار.

2-بذور الكزبرة

غنية بالنحاس والمنجنيز والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ، بينما يعد عنب الثعلب مصدرًا غنيًا بفيتامين سي.

انقع ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة ومسحوق amla في كوب من ماء الشرب طوال الليل.

في الصباح ، يصفى ويضاف بعض العسل الخام ، إذا لزم الأمر.

شرب هذا كل صباح أو أثناء نوبات الدوار يساعد على التخلص من ضبابية الرؤية حول العينين.

3-فلفل حريف



الفلفل الحريف يحتوى على كايين الذى يساعد على تحسين تدفق الدم نحو الأذن الداخلية والمخ، مما يقلل من أعراض الدوار.

خذ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود في وعاء.

أضف إلى ذلك قليلًا من الملح وملعقة كبيرة من خل التفاح غير المبستر والعسل الخام.

يؤدي استهلاك هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات في اليوم إلى تسهيل تدفق الدم إلى الدماغ.

4-عشب الليمون

يساعد الليمون على تخفيف أعراض الغثيان والدوار.

قم بتحضير كوب من الشاي العشبي عن طريق إضافة بعض قطع الليمون المسحوقة. قم بتضمين عشبة الليمون في وجباتك اليومية.

سيساعد شرب كوب من شاي الليمون في بداية ظهور أعراض الدوار على توفير الراحة في غضون بضع دقائق ، مما يساعدك على الشعور بالحيوية.

5-فراولة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين ج وتساعد على تخفيف الأحاسيس التي يسببها الدوار. يمكنك تناول ثلاث إلى أربع حبات فراولة طازجة كل يوم. إلى جانب ذلك ، يمكنك تقطيع التوت ووضعه في كوب من الزبادي الطازج بين عشية وضحاها وتناوله في اليوم التالي.

الزبادي غني بالمغنيسيوم وبالتالي يساعد في علاج الدوخة