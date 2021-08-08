خناقة على الكرة .. الجونة يسجل الأول في شباك البنك الأهلي

سجل فريق الجونة الهدف الأول في شباك البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد خالد بشارة الآن ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

الهدف جاء مع حلول الدقيقة 50 من كرة مقوسة رائعة من جوزيف نجويم من الطرف الأيسر لصالح الجونة على رأس عمر السعيد الذي سدد الكرة طائرا في الزاوية اليسرى لمرمى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي.

وتمسك الزنفلي بالكرة رافضا احتفال لاعبي الجونة بالهدف.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبي الفريقين دون تشكيل خطورة على مرمي الفريقين.

وخاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-.

إسلام طارق في حراسة المرمى.

الدفاع: محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، جوزيف نويجم. الوسط: العربي بدر، نور السيد، أحمد عامر.

الهجوم: عمرو بركات، عمر السعيد، محمود الشبراوي.

ويتواجد الجونة في المركز السابع برصيد 39 نقطة بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.