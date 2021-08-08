خفض درجات القبول بمدارس التعليم الفني بالجيزة

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفني بنطاق المحافظة وذلك في إطار حرص المحافظة لتمكين أكبر عدد من أبناءها الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني من تلبية رغباتهم.



أشار محافظ الجيزة أن تخفيض الدرجات جاء بعد مراجعة نسب استيعاب المدارس وأعداد الطلاب بكل فصل دراسي، بما يحفظ التوازن بين تلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور من جهة وضمان أمن وسلامة الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي من جهة أخرى.



مشيراً انه تم خفض الدرجات بمعدل 3 درجات للتعليم التجاري نظام 3 سنوات ودرجة واحدة لنظام 5 سنوات ودرجة واحدة للتعليم الفندقي ودرجتان للتعليم الصناعي ودرجة لمدارس التعليم الصناعي الخاضعة للجداريات التعليمية ودرجة للتعليم الزراعي وذلك للمدارس الفنية الواقعة داخل مربع الكثافة السكانية للكردون الداخلي لمحافظة الجيزة.



من جانبه أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه من المنتظر أن تزداد أعداد الطلاب المقبولين بالمدارس الفنية بعد خفض درجات القبول، حيث أنه يرتفع عدد الطلاب بالمدارس التجارية بمدرسة إمبابة التجارية بنين بشمال الجيزة من 720 إلى 850 طالب، ومدرسة الأهرام التجارية بنين بالهرم من 850 إلى 1100 طالب، ومدرسة أوسيم التجارية المشتركة بأوسيم من 1250 إلى 1400 طالب، ومدرسة الشهيد عبده مهدى رزق الله بالحوامدية من 600 إلى 750 طالب، ومدرسة الشهيد أحمد محمد محمود شعبان بالعمرانية من 1200 إلى 1500 طالب.

ومدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر من 300 إلى 500 طالب، ومدرسة باحثة البادية التجارية بنات بشمال الجيزة من 1650 إلى 1850 طالبة، ومدرسة الشهيد محمد هشام إسماعيل بالهرم من 1200 إلى 1400 طالب، ومدرسة الزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة من 300 إلى 450 طالبة، ومدرستى الراية التجارية بنات من 400 إلى 700 طالبة و فاطمة الزهراء التجارية بنين من 600 إلى 800 طالب بكرداسة، ومدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة من 450 إلى 550 طالب، ومدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف من 300 إلى 350 طالب.



كما يرتفع عدد الطلاب بالمدارس الفندقية بمدرستى الهرم الفندقية الرسمية من 180 إلى 300 طالب، والهرم الفندقية المهنية من 160 إلى 250 طالب بالهرم، ومدرسة أكتوبر الفندقية المتقدمة بمدينة 6أكتوبر من 500 إلى 625 طالب، ومدرسة الشيخ زايد الفندقية المتقدمة بمدينة الشيخ زايد من 450 إلى 525 طالب.



أما عن التعليم الصناعي فقد ازداد عدد الطلاب بمدرسة إمبابة الصناعية بنين بشمال الجيزة من 800 إلى 900 طالب، ومدرسة طلعت حرب الصناعية بنين بالعجوزة من 1296 إلى 1300 طالب، ومدرسة الجيزة الكهربية بالعمرانية من 1944 إلى 2100 طالب، ومدرسة أحمد عرابى الصناعية بشمال الجيزة من 400 إلى 500 طالب، ومدرستى الجيزة الصناعية بنات من 900 إلى 1100 طالبة والميدان الصناعية بنات من 600 إلى 700 طالبة بجنوب الجيزة، ومدرسة طهما ث ص بنين بالعياط من 275 إلى 325 طالب، ومدرسة المنوات ث ص بنات بأبو النمرس من 548 إلى 600 طالبة، ومدرسة الحوامدية ث ص بنات بالحوامدية من 375 إلى 410 طالبة، ومدرسة البدرشين ث ص بنات بالبدرشين من 483 إلى 520 طالبة، ومدرسة أطفيح ث ص بنات بأطفيح من 353 إلى 400 طالبة، ومدرسة زرزارة ث ص بالصف من 320 إلى 350 طالب.



وأخيراً مدارس التعليم الزراعي يزداد العدد بها بمدرستي الجيزة الثانوية الزراعية من 1000 إلى 1150 طالب و المهنية الثانوية الزراعية من 750 إلى 825 طالب وذلك بالعمرانية.

مع خالص تمنيات محافظة الجيزة لأبنائها الطلاب بالنجاح والتفوق .

