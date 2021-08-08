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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يهنىء الشعب المصري والعرب والمسلمين بالعام الهجري الجديد

صدى البلد

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري  والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد داعيا الله أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصر وشعبها العظيم .

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي،؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.


و تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت رمزاً لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أنتهز هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد.

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