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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عاشور يستعد لطرح أغنية جديدة النار القايدة

رامي عاشور
رامي عاشور

يستعد الفنان ولاعب الاسكواش رامي عاشور، لطرح أغنية جديدة بعنوان “النار القايدة” عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

وكتب رامي عاشور، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “‎لو ‏الخناق سباق .. اعتبري نفسك فايزة .. ‎وليكى عندي جايزة و زي ما أنتى عايزة ‎... #النار_القايدة  ‎‏#soon .. الأغنية هتنزل كمان كام يوم”.

يذكر إنه من المفترض ان يعقد قران هشام عاشور شقيق رامي، على النجمة نيللي كريم خلال الايام القليلة المقبلة.

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وظهرت النجمة نيللي كريم برفقة خطيبها هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق وذلك خلال حضورهما البطولة العربية للإسكواش التي اقيمت في مصر.

 

وكانت نيللي احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، وفضلا التكتم لحين موعد عقد القران.

رامى رامي عاشور الاسكواش النار القايدة نيللي كريم

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