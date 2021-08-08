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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خنقوها وضربوها على دماغها.. والد فتاة المول يكشف طريقة قتلها.. فيديو

والد الضحية
والد الضحية

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"،   تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة المول "نجلاء"، بالبحيرة بعد مقتلها على يد صديقة عمرها.

 

وقال "والد نجلاء ضحية غدر الصداقة بالبحيرة"،: "نور صاحبتها وكانت بتثق فيها في كل حاجه، وكانوا دايما قاعدين مع بعض"، ونجلاء كانت شغالة في عيادة رمد وكانت معروفة، وبتعمل خير دائما وكانت محبوبة من البلد كلها".

 

وأضاف: "بنتي الكبيرة هي اللي بلغتني الخبر لأنها كانت معزومة عندنا، وصحابها اتصلوا عليها بلغوها الخبر.. لقيتها بتبلغني بالخبر وتقول الحقني يا بابا اختي اتقتلت في العيادة.. طلعت أجري على المول، علشان أشوف بنتي، لقيت الشرطة لسه بتعاين مكان الجريمة".

 

وتابع: “مكنتش مصدق أن صاحبتها هي اللي قتلتها لأنها كانت أعز صاحبها.. وهي اللي دبرت خطة قتل نجلاء صاحبة عمرها” وبنتي محبوبة وكانت ملاك ماشي على الأرض، وكانت بتحب الناس والناس بتحبها.. وكفر الدوار كلها في حالة حداد من ساعة ما نجلاء اتقتلت".

 

وأكمل: "يوم الحادث نجلاء بنتي كانت قاعدة في العيادة، وأول ما صاحبتها دخلت جابت لها عصير، وهما قاعدين مع بعض، خنقوها وضربوها على دماغها ولم يتركوها إلا وهي جثة هامدة"، مردفا: "عمري ما حذرتها من صاحبتها ولا عمري شكيت فيها، وأبوها نفسه مش مصدق اللي بنته عملته.. وأنا طالب العدالة والقصاص لبنتي".


تفاصيل جريمة قتل نجلاء 

 انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "نجلاء نعمة الله بدوى"، ٢٥ سنة، داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار.

 

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وبتوسيع دائرة الاشتباه والفحص تبين أن وراء الحادث صديقتها وتدعي "نورهان" والشهرة "نور" وإثنين آخرين أحدهم من أقارب المتهمة يدعي "محمد" وصديقه "أحمد" مقيمين بمركز كفر الدوار بدافع السرقة و الانتقام من المجني عليها، تم القبض عليهم.

 

واعترفت المتهمة الأولى، في التحقيقات أنها ارتكبت الجريمة بدافع السرقة و الانتقام، موضحة إنها أثناء أداء المجني عليها الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها  فـي العيادة، و لرغبتها في الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها، بالإضافة إلى سرقتها، وفي سبيل ذلك استعانت باثنين من أقاربها لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكلاً منهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

كما اعترف قريب المتهمة الأولى، أنه تلقى اتصالا هاتفيا منها للاتفاق معه على مساعدتها سرقة المجني عليها الحصول على جزء من السرقة وتم التواصل مع المتهم الثالث للمساعدة في تنفيذ الجريمة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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