إيطاليا تسجل 11 وفاة بكورونا و5735 إصابة في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا عن أنها سجلت 11 حالة وفاة مرتبطة بـ فيروس كورونا، اليوم الأحد، مقارنة بـ 22 في اليوم السابق، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة من 6902 إلى 5735.

وسجلت إيطاليا 128220 حالة وفاة مرتبطة بـ كورونا منذ ظهور أول ظهور في فبراير من العام الماضي ، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم.

وأبلغت البلاد عن 4.4 مليون حالة حتى الآن.

بلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ كورونا - كوفيد 19 باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة - 2631 يوم الأحد، مقارنة بـ 2533 في اليوم السابق.

وكان هناك 24 حالة دخول إلى وحدات العناية المركزة، بانخفاض عن 29 حالة يوم السبت.

وارتفع العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة إلى 299 مريضا من 288 مريضا سابقا.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 203511 اختبارًا لـ كورونا - كوفيد 19 في الـ 24 ساعة الماضية ، مقارنة بـ 293863 في اليوم السابق.