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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات..

المصرية اللبنانية تناقش تفعيل التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة لجذب الاستثمارات.. غدا

زيادة الاستثمارات
زيادة الاستثمارات الأجنبية

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، غدا الثلاثاء ندوة بعنوان «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال» بحضور اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتقام الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وينظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن اللقاء يأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة في دعم الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنمية التجارة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وخاصة اللبنانية الي مصر.

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تستعرض آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال في ضوء الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر خلال السنوات الماضية.

 

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