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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد فريال أشرف عن حصولها على الميدالية الذهبية : كنا واثقين فيها لكن بخوف ورهبة

فريال أشرف
فريال أشرف

قال أشرف محمد عبد العزيز، والد فريال أشرف، أول فتاة مصرية تحصل على ميدالية ذهبية بأولمبياد طوكيو 2020، إنه لا يمكنه وصف شعوره وفرحته بفوز ابنته.

وأضاف "أشرف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد،: "أحنا كنا واثقين فيها ثقة فيها نوع من الخوف والرهبة".

 

وتابع والد فريال أشرف، أن ابنته كانت تُجري العديد من التدريبات، وكانت مؤمنة بقدراتها ولديها ثقة بنفسها قوية جدًا وهذا ظهر في إدارتها للمباريات التي شاركت فيها، وهي تعطي كل شيء حقه، موضحًا أن ابنته منتمية للمؤسسة العسكرية، متمنيًا لأبنته أن تحقق كل ما تتمناه وأن تفوز ببطولة العالم للكبار في دبي نهاية العام الجاري.

فريال أشرف فتاة مصرية ميدالية ذهبيه اولمبياد طوكيو ابنته

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