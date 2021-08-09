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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم المنيا: مد فترة التسجيل بموقع الوزارة للصف الأول الثانوى حتى 20 أغسطس

فتح التسجيل الإلكتروني
فتح التسجيل الإلكتروني لطلاب الإعدادية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التربية والتعليم بسرعة التواصل مع وزارة التعليم وإتاحة التسجيل لطلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة الحاصلين علي مجموع 225 درجة، حيث تقرر إتاحة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم لبدء التسجيل من مساء اليوم  علي الموقع:
https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مد فترة التسجيل للطلاب الحاصلين علي مجموع 230 درجة إلي 20 أغسطس الجاري، والتي كان من المتوقع انتهاءها في 10 أغسطس الجاري.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وافق على النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني والثانوي الرياضي، للعام الدراسي 2021 / 2022، من 230 درجة لتصبح 225 درجة للقبول بالثانوي العام و 215 للثانوي الرياضي، وذلك لاستكمال الاعداد المطلوبة، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ فى الفترة من 14 أغسطس الجاري حتى 31 أغسطس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن الحد الأدني لتنسيق قبول الطلاب بفصول الخدمات والمهني بجميع مراكز المحافظة، للعام الدراسي 2021/2022، ويبدأ من 120 درجة وحتي 200.
الحد الأدني لقبول الطلاب بفصول الخدمات والمهني بالمنيا.

أولا: فصول خدمات مسائية عام للبنين، وتقبل فصول الصناعي 170 درجة، وفصول التجاري 140، وفصول الزراعي 140، أما فصول الخدمات المسائية العامة للبنات، تقبل فصول الصناعي 170، وفصول التجاري 140، وفصول الزراعي 140.
ثانيا: فصول المهني للبنين: وتقبل فصول الصناعي 200، وفصول الزراعي 120، وبالنسبة للبنات تقبل فصول الصناعي 120، وفصول الزراعي 120.

ثالثا: فصول خدمات مسائية مهني للبنين: وتقبل فصول الصناعي 180، وفصول الزراعي 120، وبالنسبة للبنات تقبل فصول الصناعي 120، وفصول الزراعي 120 درجة.

 

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