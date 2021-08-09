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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف حمي القانون الجديد بيانات المواطنين من الاختراق؟

قانون حماية بيانات
قانون حماية بيانات المواطنين الشخصية

حمي القانون رقم 151 لسنة 2020  بيانات المواطنين الشخصية، من خلال التصدى السريع لحالات اختراقها، فجاءت المادة (7) لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات خلال اثنتين وسبعين ساعة.

 

ووفقا للمادة القانونية، فإنه حال حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقا باعتبارات حماية الأمن القومى فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفى جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومى بالواقعة فورا.

 

كما يلتزم بموافاة المركزخلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما یأتی: 


1- وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبى للبيانات الشخصية وسجلاتها.

2- بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه.

3- الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.

4- وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية و- توثيق أى خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهته.

5 - أى وثائق أو معلومات أو بيانات بطليها المركز. وفى جميع الأحوال يجب على التحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.

وأناط القانون رقم 151 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.

كيف حمي القانون الجديد بيانات المواطنين الشخصية التصدى السريع حالات اختراق حماية الأمن القومى

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