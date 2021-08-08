حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 8-8-2021

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية.

في مفاجأة مدوية، أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس الماضي، رحيل ليونيل ميسي قائد الفريق، بعد 20 عاما قضاها داخل البلوجرانا.

وجهت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه والمتوجة بذهبية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو، الميدالية الذهبية برسالة لكل من دعمها خلال الفترة الماضية .

الجماهير تستعد لاستقباله .. الكشف عن موعد وصول ميسي إلى باريس

كشفت تقارير صحفية موعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس لحسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية.

طلب مسؤولو الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، من الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة السوبر والمقرر إقامتها يوم 18 أغسطس الجاري بين الأهلي والزمالك.

صفقة الأهلي الضائعة |رسميا .. العين الإماراتى يضم سفيان رحيمى

أنهى مسئولو نادى العين الإماراتى إجراءات ضم المغربي الدولى سفيان رحيمى نجم الرجاء البيضاوى بشكل رسمي بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الفترة الماضية.



