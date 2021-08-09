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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مدرس لقيامه بالنصب على المواطنين في المطرية

حبس ارشيفية
حبس ارشيفية

أمرت النيابة العامة حبس مدرس 4 ايام لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ٥ مليون جنيه منهم بزعم استثمارها فى تجارة " تسمين المواشى ".

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام مدرس - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء منهم  على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال " تسمين المواشى " مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح ، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بمحيط المدرسة محل عمله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح وأقر بإرتكابه عدد 19 واقعة نصب بإجمالى مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت 5 مليون جنيه .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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