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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. موجة كورونا الرابعة ستداهمنا قبل موعدها لهذه الأسباب ..علاجات سريعه للتخلص من شامات الوجه

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

هانى الناظر: موجة كورونا الرابعة ستداهمنا قبل موعدها لهذه الأسباب

رغم التحذيرات ومخاوف الخبراء من تزايد أعداد الإصابات بكورونا مرة أخرى مع بدايات الخريف والشتاء المقبل والتحذيرات من الموجة الرابعة من فيروس كورونا التى من المتوقع أن تبدأ مع بدايات سبتمبر المقبل.

من مطبخك.. 5 أطعمة سحرية تعالج الغثيان.. تعرفي عليها

أعشاب عديدة تساعد على علاج أعراض الدوار من مطبخك وإليك أبرزها وفقا لموقع femina.in

فوائد مذهلة لكوب من الشاى الأبيض لصحتك

فوائد مذهلة لكوب من الشاى الأبيض لصحتك فهو يساعد على  تحسين صحة الفم والجلد ومضادات الأكسدة وخصائص حماية القلب وفقدان الوزن  وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا المحتملة ، قد يحمي الشاي الأبيض الجسم أيضًا من البكتيريا المسببة للعدوى المختلفة إليك 5 فوائد مدهشة للشاي الأبيض.

6 استخدامات للبصل ستتمنى لو كنت تعرفها سابقا

استحدثت فنون الطبخ، استخدامات جديدة للبصل لم تكوني تعرفيها من قبل، وفي هذا السياق نعرض إليكِ أبرزها وفقًا لموقع “readersdigest.ca”.

علاجات سريعه للتخلص من شامات الوجه

هل تعانى من شامات الوجه وتريدين التخلص منها بشكل فعال إليك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الشامات بشكل فعال يقدمها موقع femina.in

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