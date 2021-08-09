عبدالمجيد : التغطية الصحفية لجنازات المشاهير والفنانين تحتاج حلقة نقاشية بين مجلس النقابة ورابطة المصورين ورؤساء التحرير

قال ايمن عبدالمجيد ، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة النشاط، ما يحدث خلال تشييع جثامين الشخصيات العامة والفنانين يحتاج مراجعة وحلقات نقاشية بين مجلس النقابة ورابطة المصورين ورؤساء التحرير، لوضع ضوابط مهنية تحفظ للموت حرمته وللأسر المكلومة خصوصيتها، وللمهنة كرامتها وثوابتها، وحرفيتها، لا يوجد انفراد في جنازة، الإعلام رسالة، لا صورة لجثمان، أو بكاء في لحظة إنسانية.

وأكد عبدالمجيد الأهم لا ينبغي الدفع بمتدربين، غير نقابيين لتغطيات، ينتج عنها أخطاء، تسيء للصورة الذهنية للمهنة التي تزخر بالمحترفين الذين يدركون جيدًا قيمة المهنة وآدابها.

وتابع : عبدالمجيد ان هناك أمور كثيرة مسكوت عنها تنال من الصورة الذهنية للمهنة يجب طرحها لنقاش علمي مهني نقابي جاد للحفاظ على حرية العمل دون المساس بحرمة الحياة الشخصية وقبل الحياة حرمة الموت.