حياة كريمة: محافظات الصعيد الأكثر استفادة من المبادرة.. فيديو

قالت لميس مكي، مسؤول مركزي بالقطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، إنه تم العمل على أكثر من محور مثل التعليم والصحة والإسكان خلال الفترة الماضية، فضلا عن تنمية الفكر لدى الشباب وأهالي القرى المستهدفة.

وأضافت "مكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، تقديم الإعلامية "آية عبدالرحمن"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكثر المحافظات التي استفادت من المبادرة هي محافظات الصعيد، لأنها كانت الأكثر استهدافا خلال المرحلة الأولى، معقبه: "استمرت معنا خلال المرحلة الثانية".

وأشارت لميس مكي، مسؤول مركزي بالقطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 1413 قرية على مستوى الجمهورية، بنسب فقر تتراوح ما بين 50 إلى 75%، بإجمالي 13 مليون مواطن من أهالي هذه القرى.