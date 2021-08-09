حملة "أنت أقوى من المخدرات " لصندوق مكافحة الإدمان داخل مراكز الشباب للتوعية بأضرار المخدرات بمشاركة 2200 متطوع

‪"القباج" :

تنفيذ برامج توعوية تتماشى مع المراحل العمرية للشباب حول أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات‬

أنشطة ثقافية ورياضية لتوعية الأطفال بأضرار التدخين

حملة الزيارات المنزلية لصندوق مكافحة الإدمان تصل منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة لتوعية الأهالي بخطورة تعاطي المخدرات

القباج " : الحملة تستهدف توعية الأسر بأضرار الإدمان ومعرفة طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والعلاج مجانا



افتتاح عيادة لصندوق مكافحة الإدمان بمنطقة إسطبل عنتر لتوفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة

تجاوب كبير من الأهالي مع مبادرات التوعية و89 شاب يتقدمون للعلاج من الإدمان مجانا



أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،مبادرة لتوعية الشباب وكذلك الأسر بأضرار تعاطى المخدرات، بجانب توعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " باستخدام أساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية للفئات المختلفة ،وذلك بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الشباب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " وتعظيم دور الرياضة في الحماية والوقاية من الوقوع في براثن الإدمان كما تستهدف المبادرة إعداد كوادر شبابية واكسابهم المهارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات ،من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة ، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ،كذلك تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب علي مستوى كافة مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة ،وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من التعاطي، وكذلك تعزيز الوعي ، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات‪.‬



من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المبادرة تستهدف كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بواقع 15 مركز شباب شهريا بكل محافظة ولمدة 6 أشهر ضمن حملة " انت أقوى من المخدرات‪ ‬" وتم تنفيذ المبادرة في 720 مركز شباب حتى الآن بالمحافظات المختلفة وبمشاركة أكثر 2200 متطوع لدى الصندوق ويتم تقديم ورش عمل مع الشباب وألعاب تفاعلية بالإضافة الى تنفيذ رياضيه متنوعه من مسابقات جري ودوريات رياضية وأنشطة تفاعلية وورش عمل مع التأكيد على مجموعة المفاهيم المغلوطة



كما تضمنت المبادرة أيضا عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" والتي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول الى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع ان يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن‪ .

من جانب أخر دشنت امس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة بمخاطر الإدمان وتنفيذ حملة الزيارات المنزلية حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023" ،حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا ،بالتنسيق مع جمعية تواصل وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة السيد /رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات‪"‬



وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مبادرة تستهدف توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان وبعد الشباب عن أصدقاء السوء بجانب استمرار تنفيذ برامج التوعية فى العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات مثل منطقة "حى الأسمرات ، والمحروسة وبشاير الخير وروضة السيدة وحى الضواحى ببورسعيد "

وأعلنت "القباج " عن افتتاح عيادة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمنطقة إسطبل عنتر لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وكذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن "16023" مع متابعة اى حالة إدمان بمجرد تحويلها إلى أحد المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافي وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى .



من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن حملة الزيارات المنزلية تأتى ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق حاليا في العديد من المناطق السكنية المطورة البديلة للعشوائيات من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافتا الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي‪.‬

ولاقت حملة طرق الأبواب تجاوبا كبيرا من الأسر الذين حرصوا على الاستماع لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض ،حيث تستهدف الحملة زيادة الوعي بين الأهالي وخاصة الشباب والمراهقين ،وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق ،كما تقدم 89 شباب من أهالي المنطقة للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ،حيث يتم تحويل الحالات المرضية الى اقرب مراكز علاجي لهم‪