رئيس الجهاز: حدائق أكتوبر تضم جميع أنواع الإسكان في مصر.. فيديو

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم البدء في تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، في حدائق أكتوبر.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، تقديم الإعلامية "آية عبدالرحمن"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حدائق أكتوبر تضم جميع أنواع الإسكان في مصر، بدءا من سكن بديل العشوائيات، حتى سكن مصر ودار مصر وتشمل العديد من المستويات.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تسليم الدفعة الجديدة من مشروع سكن مصر، وسيتم تسليم باقي الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، مؤكدا أن مشروع سكن مصر، هو سكن للمصريين، ومساحة الوحدات من 115 إلى 118 متر.



بدء تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة حدائق أكتوبر



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية

مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 8/8/2021، وحتى يوم الأربعاء 8/9/2021، في

تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار منطقة مركز المال والأعمال بمدينة حدائق

أكتوبر، مشيراً إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات

البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات

العمارتين رقمي، 225 ، 226، اليوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 197، 198،

199، غداً الإثنين 9/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي، 172، 168، يوم الثلاثاء

10/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 5/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول،

مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99، 100، يوم الأحد 15/8/2021، ووحدات

العمارتين رقمي 208، 209، يوم الإثنين 16/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185، 177،

يوم الثلاثاء 17/8/2021، وتخصيص يوم الإثنين 6/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى

الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 102 ، 98، يوم

الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 183، 184، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات

العمارتين رقمي 185، 177، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 7/9/2021،

لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام

188، 189، 200، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 201، 202، 203، يوم

الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 227، 204، 205، 206، يوم الثلاثاء

31/8/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 8/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.