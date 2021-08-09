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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد كشري: كنا الأفضل أمام أسوان.. ونخوض جميع مبارياتنا من أجل الفوز

أحمد كشري
أحمد كشري

 

قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إنه غير راضِ عن التعادل الذي حققه فريقه أمام أسوان، بهدفين لمثلهما، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق بالتواجد بمنطقة الهبوط بالدوري.

وأضاف كشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن فريقه كان الأفضل وتسيد طوال دقائق المباراة، إلا أن التوفيق لم يحالفه، موضحًا أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء، إلا أن الحكم رفض العودة لتقنية الفيديو.

وأشار مدرب الإنتاج الحربي، إلى أنه على الرغم من خبرات لاعبيه في خط الدفاع، إلا أن الضغوط الذين يتعرضون لها تكلفهم الأخطاء، مشددًا أن فريقه أهدر العديد من الأهداف المحققة، والتوفيق غاب عنه، ليسقط في فخ التعادل.

واختتم تصريحاته «موقف الإنتاج الحربي صعب منذ أن توليت المهمة والفريق يمتلك 10 نقاط فقط من الدور الأول بالكامل، ولكن قدمنا مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، إلا أن النتائج ما زالت ليست في صالح الفريق، وسنقاتل حتى آخر لحظة تمسكًا بالأمل الضعيف».

وسيطر التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء الإنتاج الحربي وأسوان في مباراة الفريقين مساء اليوم، الأحد، والذي أقيم على إستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

 

بدأ اللقاء بسجال بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب حتي تمكن مصطفى البدري من إحراز هدف تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 36 من خلال استغلال ارتباك مدافعي أسوان في منطقة الجزاء، وعدم مقدرتهم على تشتيت الكرة؛ ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس عمر رضوان.

 

وفي وفي الدقيقة 48 أحرز أشرف مجدي هدف تعادل أسوان من خلال استلام تمريرة من منتصف الملعب ليتمكن من الانفراد بحارس الإنتاج الحربي وتسديدة الكرة ويعلن تعادل فريقه قبل انتهاء الشوط الأول.

 

وتمكن عمرو الحلواني  لاعب أسوان من إحراز الهدف الثاني لفريقه في شباك الإنتاج الحربي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

 

وأحرز مامادو نديوكو نياس هدف تعادل الإنتاج الحربي في الدقيقة 79 من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق علاء سلامة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مامادو نديوكو نياس برأسية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

 

وكان يأمل  كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط للخروج من مأزق الهبوط ومفارقة الدوري المصري.

 

ويتواجد الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 20 نقطة بينما يتواجد أسوان في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة  بجدول ترتيب الدوري.

 

واشتعل صراع البقاء في جدول الدوري المصري بتعادل مثير بين أسوان والإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من المسابقة.

 

وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد العشري، إيمانويل إيجيبتور، محمد جابر.

خط الوسط: أحمد سالم صافى، سولومون منساة، عبد العزيز موسي ،عمرو الحلواني.

خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد خيري، أشرف مجدى.

بينما خاض الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :-

 

وخاض الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد يحيى.

خط الدفاع: طارق أبو العز، محمد بازوكا، محمد الشبينى، معاذ الحناوي، علاء سلامة.

خط الوسط: حسن ياسين، محمد سوسته ، حميد ماو.

خط الهجوم: مصطفى البدرى، محمد عبد الحميد.

أحمد كشري الانتاج الحربى أسوان الدوري

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صراع الهبوط.. التعادل الإيجابي 2-2 يحسم لقاء الإنتاج الحربي وأسوان

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