برلماني بعد اختتام أولمبياد طوكيو 2020.. نتائج البعثة المصرية في حاجة للتقييم

عبر النائب احمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن فخره وتقديره للشباب الذي شارك في أولمبياد طوكيو، واستطاع أن يرفع أسم مصر عاليا في المحافل الدولية، منوها إلى أن اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ هذه المرة بذلوا أقصى مجهود أيضا في منافسة أبطال العالم وحرصوا على المنافسة بشرف ولكن لم يوفقو في الوصول لأدوار متقدمة.

وأضاف "البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاهتمام الأكبر يكون من نصيب الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد، مشيرا إلى أن الألعاب الفردية في مصر يجب أن تنال على مزيد من الدعم الفترة المقبلة حيث أن التعامل معها يكون بشكل أيسر وأسهل من التعامل مع الألعاب الجماعية، فضلا عن أن نتائجها تكون أسرع، وهو ما تحقق خلال بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية، وجه اهتمامه للشباب وللرياضيين الشباب الذين يرفعون اسم مصر وعلمها في المحافل الدولية والأولمبية، إيمانا منه بأهمية الرياضة ودورها الكبير وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن النتائج غير المرضية للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو ينبغي أن تكون دافع قوي لأن يكون هناك اهتمام فعال وحيوي على أرض الواقع يؤدي إلى إكسابهم الخبرات المهارات اللازمة لتحقيق البطولات والميداليات، موضحا أن النتائج يجب أن تخضع لحالة من التقييم لمواجهة القصور الذي عانينا منه وواجهنا لكي يتم تفاديه المرة المقبلة.

