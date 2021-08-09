عمرو أديب عن مركز عمليات موسم الرياض : تحول التخيل بعد أيام لشيء جبار

نشر المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ، فيديو له اثنا زيارته لـمركز عمليات الرياض، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر".

وكتب الـ الشيخ" سعدت اليوم بزيارة مركز عمليات موسم الرياض … بتخطيط ودعم سمو سيدي … وبعمل واجتهاد منكم اخواني واخواتي سنبهر العالم ".

وقام الإعلامى عمرو اديب بإعادة تغريد الفيديو وعلق قائلا " انا حضرت موسم الرياض ولم يكن فيه غير كلمه تخيل . فى منزل تركى ال شيخ وكنا بنشوف الحلم يومها قلتله لو عملتوا ربع الكلام ده يبقى عظيم .

وتابع عمرو اديب : وتحول التخيل بعد ايام لشيء جبار نشاط ترفيهى راقى يشارك فيه العالم العربى كله . هذه المؤسسة الكبيرة لم تعد تتخيل فحسب هى تنفذ وتنفذ وتنفذ ".



