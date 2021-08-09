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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الرئيس التونسي يعلن حصيلة التلقيح ضد كورونا

التلقيح في تونس
التلقيح في تونس

أعرب  مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، اليوم الإثنين، عن شكره السعودية والإمارات والجزائر والمغرب والدول الصديقة للمساعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

فيما أعلن الحجام عن تلقيح 551 ألف تونسي اليوم ضد كورونا خلال الحملة الوطنية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، إن تونس ستستعيد مكانتها، ولن تبقى لقمة سائغة، وستتخلص من أمراضها.

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قيس سعيد: تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة

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الأمر مازال مقلقًا.. أكثر من 100 وفاة في تونس بفيروس كورونا

وأضاف سعيد خلال زيارة إلى أحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا " أن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا".

وشكر الرئيس التونسي القوات المسلحة المشاركة في عمليات التلقيح، وثمن حسهم الوطني العالي وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم في صنع تاريخ جديد لتونس بفضل عزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية.

وقال قيس سعيد "اليوم نعيش درسًا للعالم بأكمله عن تكاتف التونسيين الذين أدعوهم إلى الإقبال على التلقيح".

وتابع موجها حديثة للعسكريين والمتطوعين في مركز التلقيح "ما تقومون به تاريخي، وهو ما يقوم به الأمن والجيش والمتطوعون من الشباب المؤمن بتونس ومستقبلها، وبإمكاننا أن نصنع المعجزات".

وأكمل قيس سعيد حديثه "قواتنا العسكرية والأمنية في هذه الأيام تصنع تاريخًا جديدا لتونس، وتفتح آفاقا أرحب، وسعيد بأن الشعب التونسي يقف على جبهة واحدة، وسنواصل العمل، وحينما توافرت الإرادة من كل الأطراف صار عدد اللقاحات بالملايين".

 

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