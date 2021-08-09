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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحب الألعاب.. الرئيس السيسي يتحدث عن الكاراتيه لعبته المفضلة

الرئي السيسي
الرئي السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان يمارس لعبة الكاراتيه منذ عام ١٩٧٠، قائلا: لعبة الكاراتيه من أحلى وأحب الألعاب ليا شخصيا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى، :"أنا مهتم بـ اللعبة دي جدا..وأتمنى أن يكون هناك اهتمام أكثر من جانبنا تجاه رياضة الكاراتيه.

وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتيه، مؤكدا انه يحب هذه اللعبة كثيرا.

 

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه البطلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه :"أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك". 

 

لعبه الكاراتية الرئيس السيسي فريال أشرف اولمبياد طوكيو اخبار التوك شو

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