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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"سنجاب" يكشف ظهور مرض الطاعون الدبلي في كاليفورنيا

الطاعون الدبلي
الطاعون الدبلي

حذرت "كارلا هاس"، المتحدثة باسم مركز مكافحة نواقل المرض بمنطقة "إلدورادو" بولاية كاليفورنيا من ظهور مرض الطاعون القاتل مجددا.

 


ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، وجد مركز المكافحة جثة لسنجاب نافق بالقرب من بحيرة تاهو وبعد الاختبارات المعملية وأخذ العينات أن السنجاب مصاب بالطاعون الدبلي، مما أجبر مسؤولي المدينة لغلق كل الشواطيء والحدائق العامة والمتنزهات المجاورة لبؤرة اكتشاف المرض اللعين.

 


وأوضحت "هاس" بناء على توصيات مسؤولي المقاطعة، تم تطبيق الإغلاق بفاعلية من قبل دائرة خدمة الغابات للولايات المتحدة الأمريكية وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة ومسؤولة عن إدارة الأراضي والغابات والمراعي الوطنية.

 


وأصدرت الإدارة المسؤولة عن بحيرة تاهو، مكان اكتشاف المرض، تحذيرا رسميا من لمس الحيوانات وتوخي أقصى درجات الحذر. 

 

فيما قالت المتحدثة باسم دائرة خدمة الغابات بمنطقة بحيرة تاهو "ليزا هيرون"، أن على الأشخاص الذين زاروا بؤرة المرض أن يراقبوا أنفسهم ويحتاطوا في حال ظهور أية أعراض مرضية.

 


الجدير بالذكر أن مرض الطاعون الدبلي من الأمراض شدسدة العدوى وتسببت في وفاة الملايين في أوروبا وآسيا في القرون الوسطى خلال جائحة اشتهرت باسم "الموت الأسود".

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