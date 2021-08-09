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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطورة المخدرات الرقمية وتأثيرها على العقل..أستاذ علم النفس يوضح

صدى البلد


كشف محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، عن خطورة المخدرات الرقمية وخطورتها، قائلا: المخدرات الرقمية عبارة عن . نوع جديد من المزيكا ملغم بمحتوى خطير يؤثر على الدماغ، متابعا: تم تسجيل أول حالة وفاة بالمخدرات الرقمية في المملكة العربية السعودية.


وأكمل “محمد المهدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،: أن المخدرات الرقمية كانت منتشرة قديما في السعودية ولبنان، مسترسلا: الخدرات الرقمية ظهرت في القرن الـ19، عندما استخدم عالمي ألماني ترددات مختلفة على الأذنين، مما يؤثر على العقل، لافتا إلى أن العالم كان يحاول علاج بعض الأشخاص بها.
 

وأشار إلى أن المخدرات الرقمية بدأت في الانتشار والتوسع في عام 2012، وتم استخدامها كـ مخدرات على السوشيال ميديا.

 

وأوضح أن المخدرات الرقمية تجذب المراهقين والشباب، لأنهم يسعون إلى الشيء المختلف وتطبيق أشياء غير مألوفة تغيبهم عن الوعي، مسترسلا: الموسيقى بتردداتها المختلفة تبعث شعور غريب وهنا تكمن المشكلة.

 

المخدرات الرقمية الطب النفسي المملكة العربية السعودية المخدرات اخبار التوك شو

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