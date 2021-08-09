عمرو الحلواني: مباريات أسوان المقبلة تحتاج «للرجولة».. وأتمنى البقاء بالدوري.. فيديو

قال عمرو الحلواني، قائد فريق أسوان، إن فريقه قدم أداءً رجوليًا أمام الإنتاج الحربي، مشددًا على رضاه بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، وحصول فريقه على نقطة.

وأضاف الحلواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن بطولة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، إلا أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة للبقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

واستكمل تصريحاته «المباريات المقبلة تحتاج للرجولة وهذا ما اعتدنا عليه من لاعبي أسوان، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري الممتاز من أجل جمهور أسوان الذي أسعى أن أقدم للنادي كل شيء من أجلهم قبل الرحيل».

وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت.

وأتت المباراة مثيرة في أحداثها، بعدما تقدم مصطفى البدري في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل أشرف مجدي لصالح أسوان في الدقيقة 45.

وتقدم عمرو الحلواني بنتيجة 67 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، ثم تعادل مامادو أنياس في الدقيقة 79 من عمر المباراة، وفي الدقائق الأخيرة أهداف عمرو الحلواني ركلة جزاء ثانية.

ورفع أسوان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ16، أما الإنتاج الحربي فأصبح رصيده 20 نقطة .