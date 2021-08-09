مطالب برلمانية بعمل تقييم لنتائج بعثة مصر بعد اختتام دورة أولمبياد طوكيو.. ونواب: الألعاب الفردية ستنال دعما أكبر الفترة المقبلة.. والاخفاقات تحتاج لمراجعة بشكل كامل

أحمد دياب: بعثة مصر في أولمبياد طوكيو شهدت التفاف شعبي كبير من المصريين

بعد ختام أولمبياد طوكيو.. برلماني الألعاب الفردية ستنال دعم أكبر الفترة المقبلة

برلماني بعد اختتام أولمبياد طوكيو.. نتائج البعثة المصرية في حاجة للتقييم

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى أبطال مصر المتوجين بالميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت منافسات امس في العاصمة اليابانية.

وتضمنت رسالة وزير الشباب والرياضة تحية إلى كل بطل وبطلة وكل أسر اللاعبين ومدربيهم.

وجاءت الرسالة كالآتي:

"تحية للأسرة المصرية صانعة الأبطال، تحية لكل أسرة وأم تعبت مع أولادها علشان تصنع بطل مصري، الأم هي اللي بتختار لأبنائها اللعبة اللي بيحبوها وتدعمهم وبتتعب معاهم وبتساندهم طوال مشوارهم الرياضي، وبتوفر لهم الظروف المناسبة.

ودي رسالة لإدارات الأندية والاتحادات الرياضية للتعاون وتحفيز الأم والأسرة المصرية لصناعة أبطالنا، والوزارة كمان هتستكمل مشوار البناء، وتوفر أفضل المنشآت الرياضية، وتدعم منتخبات مصر علشان أولادنا يكونوا أبطال يشرفوا مصر في كل المحافل الدولية".

ووجه نواب البرلمان رسالة تحية وتقدير لللاعبين المصريين الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو، مؤكدين وجود حالة الالتفاف الشعبي للبعثة المصرية في الأولمبياد طوكيو 2020، موضحين أن الألعاب الفردية أصبحت لها مساحة كبيرة في نفوس المصريين.

وفي هذا الإطار أشاد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بما حققته البعثة المصرية من نتائج رائعة في أولمبياد طوكيو وحصد ٦ ميداليات منها ذهبية وفضية و٤ ميداليات برونزية، منوها إلى وجود حالة من الالتفاف الشعبي للبعثة المصرية في الأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" على ضرورة توجيه الاهتمام بالرياضة الفردية في مصر مؤكدا أن لها مساحة كبيرة في قلوب الشعب المصري، فضلا عن دورها في رفع أسم الدولة المصرية بالمحافل الدولية التى تتسابق فيها كل دول العالم.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على أن ما تحقق من البعثة الأولمبية هذا العام يعد إنجاز حقيقي في ضوء جهود الدولة المصرية حول الاهتمام بالبعثة وتفعيل دورها والألعاب الفردية خلال الفترة الأخيرة والتعامل مع الرياضة كمنظومة متكاملة غير مقتصرة علي كرة القدم فقط.

ونوه إلى أن شباب مصر كان لهم دور فعال فى الحصول علي ميداليات مختلفة منها الذهبية لفريال أشرف، مع الأداء الرجولي والمشرف لمنتخب مصر لليد وغيرها من الفرق التى كانت ممثلة.



من جانبه قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ أن نتائج البعثة المصرية جاءت مشرفة لجموع المصريين، مشيرا إلى أن حصد 6 ميداليات في بطولة الأولمبياد أمر يدعوا للفخر ويؤكد صحة عودة الرياضة المصرية بقوة، مشيدا بأداء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومجهوده الكبير خلال الفترة الأخيرة.

واوضح عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هؤلاء الأبطال رفعو أبطال مصر عاليا، وتم تكليل جهدهم بحصدهم هذه الميداليات، مشيرا إلى أنه مع اختتام الأولمبياد، يجب أن يكون هناك مراجعة للنتائج بشكل كامل، ومعرفة سبب الأخفاقات ومعالجتها للعودة مرة أخرى بشكل أقوى.

واكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك طرح للرؤي والأفكار والدراسات التى تساهم وتمثل إضافة لمنظومة الرياضة المصرية وشباب مصر الذي يعمل الجميع من أجله، مؤكدا أن الألعاب الفردية ستنال دعم أكبر الفنرة المقبلة نظرا لاهميتها البالغة.

فيما عبر النائب احمد البلشي عن فخره وتقديره للشباب الذي شارك في أولمبياد طوكيو، واستطاع أن يرفع أسم مصر عاليا في المحافل الدولية، منوها إلى أن اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ هذه المرة بذلوا أقصى مجهود أيضا في منافسة أبطال العالم وحرصوا على المنافسة بشرف ولكن لم يوفقو في الوصول لأدوار متقدمة.

وأضاف "البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاهتمام الأكبر يكون من نصيب الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد، مشيرا إلى أن الألعاب الفردية في مصر يجب أن تنال على مزيد من الدعم الفترة المقبلة حيث أن التعامل معها يكون بشكل أيسر وأسهل من التعامل مع الألعاب الجماعية، فضلا عن أن نتائجها تكون أسرع، وهو ما تحقق خلال بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية، وجه اهتمامه للشباب وللرياضيين الشباب الذين يرفعون اسم مصر وعلمها في المحافل الدولية والأولمبية، إيمانا منه بأهمية الرياضة ودورها الكبير وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن النتائج غير المرضية للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو ينبغي أن تكون دافع قوي لأن يكون هناك اهتمام فعال وحيوي على أرض الواقع يؤدي إلى إكسابهم الخبرات المهارات اللازمة لتحقيق البطولات والميداليات، موضحا أن النتائج يجب أن تخضع لحالة من التقييم لمواجهة القصور الذي عانينا منه وواجهنا لكي يتم تفاديه المرة المقبلة.

