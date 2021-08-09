لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية الأحزاب تبدأ برنامجا تدريبيا شاملا للأعضاء الجدد

بدأت لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجا تدريبيا شاملا للأعضاء الجدد، حيث تتكامل فيه المهارات السياسية، والبحثية، والإدارية، والشخصية لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين؛ ليصبحوا كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على مستوى عالٍ، ومتبعين أحدث الوسائل العلمية.



وأوضحت اللجنة - في بيان أمس الأحد - أن التنسيقية قسمت الأعضاء المستهدفين بالتدريب لثلاث مجموعات لحضور البرنامج المكثف لما يقرب من 3 أشهر، لافتة إلى أنه تم التركيز بالأسبوع الأول على محور المهارات السياسية، حيث قامت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية بالتعريف بتنسيقية شباب الأحزاب.



وأضافت أن النائب بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية أعطى تدريبا حول "قانون مباشرة الحقوق السياسية"، كما أعطى النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريبا مكثفا وورشة عمل حول "الدساتير"، ثم استكمل النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ اليوم الثاني بتدريب بعنوان "الدولة المصرية ونظام الحكم في الدولة المصرية".



وأشارت اللجنة إلى أن النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب بدأ اليوم الثالث بتدريب حول "العلاقات الخارجية"، فيما اختتم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب المحور السياسي بتدريب بعنوان "تاريخ الأحزاب السياسية المصرية"، موجهة شكرها وتقديرها إلى الأعضاء في لجنة التنظيم بالتنسيقية على دورهم الفعال في تنظيم العملية التدريبية.