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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم طلائع الجيش: الزمالك بدأ التفاوض معي.. ورفضت الاحتفال أمام فريقي لهذا السبب

ناصر منسي
ناصر منسي

أكد ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار لفريق طلائع الجيش وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضمه.

وقال ناصر منسي في تصريحات لبرنامج “الماتش” عبر شاشة “صدى البلد”: "رفضت الاحتفال أمام بيراميدز بعد تسجيلي للهدف، احتراما للنادي الذي انتمي له حاليا".

وتابع "لم يتحدث معي أحد من بيراميدز حتى الآن بشأن موقفي من العودة أو تجديد عقدي الذي ينتهي بعد موسم".

وأتم: "الزمالك يفاوض بالفعل وكيلي لضمي، وأترك الأمر لوكيلي للتفاوض معهم".

وسجل منسي هدفا، ليمنح طلائع الجيش التعادل أمام نظيره بيراميدز، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.

ناصر منسى بنادي بيراميدز طلائع الجيش نادي الزمالك الدوري المصري

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