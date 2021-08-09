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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم إصابات كورونا.. رئيس البرازيل يقود مسيرة بالدراجات النارية.. صور

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي يقود مسيرة الدراجات النارية

قاد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مسيرة بالدراجات النارية برفقة أنصاره في برازيليا، رغم ارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" التي تواجه البرازيل.

وظهر الرئيس البرازيلي وهو يقود رالي الدراجات في برازيليا ويأتي من خلفه مئات الدراجات النارية، وذلك في تحدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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ومن ناحية أخرى، قررت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، فتح تحقيق مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو؛ لتصريحاته التي تزعم أنه سيكون هناك تزوير في انتخابات العام المقبل.

ومن ناحية أخرى، حذف موقع (يوتيوب) الأمريكي، مقاطع مصورة على صفحة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عبَّر فيه عن شكوكه في جائحة كورونا، واقترح استخدام الأدوية ذات الفعالية غير المثبتة علميا لعلاجه.

وذكر الموقع، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية: "أن القرار اتخذ؛ بعد مراجعة متأنية ودون اعتبار لوظيفة بولسونارو أو أيديولوجيته السياسية، مضيفا أنه تم حذف المقاطع المصورة من قناة (جايير بولسونارو) بسبب انتهاكها لسياستنا حول توزيع المعلومات الطبية الخاطئة عن (كوفيد-19)".

وأوضح (يوتيوب) أنه حظر قواعد نشر المعلومات التي تؤكد أن هيدروكسي كلوروكين أو إيفرمكتين فعالان في علاج هذا المرض أو الوقاية منه وتضمن الشفاء، بالإضافة إلى التأكيدات أن الكمامات لا تساعد في منع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنهم يمارسون سياستهم بشكل متتابع وبغض النظر عمن هو مؤلف هذه المعلومات وما هي معتقداته السياسية. 

فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إصابات فيروس كورونا رئيس البرازيل لقاح كورونا

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