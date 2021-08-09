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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 35 ألفا و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الهند إلى 31.97 مليونا، والوفيات إلى 428 ألف و309 حالة وفاة.

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الهند: تسجيل 44 ألفا و643 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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ومن ناحية أخرى، قالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا ميليتا فوينوفيتش إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأشارت فوينوفيتش - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إلى أن زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المستشفيات والأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة.


وأضافت أن سلالة "دلتا" من الفيروس حلت محل "ألفا" تقريبا من حيث التوزيع، فيما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة "لامبدا".

يذكر أنه تم اكتشاف سلالة "لامبدا" من فيروس كورونا في بيرو عام 2020، وفي يوليو من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة، خاصة في الأم.

الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد طفرات فيروس كورونا كوفيد-19 الهند

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