أخبار الفن| نقابة الموسيقيين توقف عمر كمال .. دينا الشربيني حديث السوشيال ميديا بسبب عمرو دياب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:



تفاصيل حفل نداء شرارة في مهرجان القلعة وأوبرا الإسكندرية

تستعد الفنانة نداء شرارة، لإحياء حفلين غنائيين خلال الفترة القليلة المقبلة إحداهما ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وذلك يوم 24 أغسطس الجاري.

الشدة على الله.. أحمد مجدى يشارك جمهوره بصورة له من اداخل الجيم

نشر الفنان أحمد مجدى صورة له من داخل الجيم، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



بعد ظهورها مع عمرو دياب.. دينا الشربيني حديث السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، مؤشرات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها مع الهضبة عمرو دياب.



نقابة الموسيقيين توقف عمر كمال بسبب لفظ خارج

أعلن طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، قرر إيقاف المطرب عمر كمال لمدة أسبوع.



إلهام شاهين عن دلال عبد العزيز: كانت أجدع واحدة فينا

تصدرت الفنانة الهام شاهين، مؤثرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حديثها عن الراحلة دلال عبد العزيز.