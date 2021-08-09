د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو



حظيت البعثة المصرية بأوليمبياد طوكيو خاصة فى اليوم قبل الأخير لنهاية الدورة الاوليمبية "وهو يوم السبت الموافق السابع من أغسطس الجارى" بقدر لابأس به من الميداليات المتنوعة ..وان كان ليس هذا قدر مصر وطموحها لكى تفوز بست ميداليات :أحدهما ذهبية والأخرى فضية وأربع برونزيات ,لكنه يحفظ على الأقل ماء الوجه خاصة بالنسبة لأقرانها من العرب والافارقة لاسيما وأن مصر تعد من أوائل الدول العربية والافريقية والتى شاركت فى الأوليمبياد منذ قرابة قرن من الزمان أو يزيد وأن لها قرابة ٣٨ ميدالية متنوعة من جراء تلك المشاركات.

ومع أن موضوع الأوليمبياد شأن رياضى بالأساس،الا أننى سمحت لنفسي بالخوض فيه من منطلق أنه أيضا قضية عامة تهمنا وتشغلنا جميعا..وإننا جميعا كمصريين ورغم اختلاف وجهات نظرنا ومشاربنا لكننا بلا شك نهدف للصالح العام وللمشاركة فى تصحيح أخطاءنا ومثالبنا.

وبداية فإن محصلة نتائجنا فى الأوليمبياد قد تحسنت نسبيا ولكنها مقارنة بنتائجنا السابقة فى دورات مماثلة تعد قريبة من مثيلاتها ولا تمثل طفرة ملحوظة فى مسيرتنا الرياضية المتواضعة بالأساس الا من بعض النتائج والمفاجآت السارة المحدودة . هذا رغم تضخم أعداد بعثتنا المشاركة ليس فقط بالرياضيين والمنخرطين فى المسابقات ولكن أيضا بلا شك بالاداريين والمسؤلين الذين يثقلون كاهل الرياضة وكذا باقى مؤسسات الدولة بداعى وبغير داعى...ناهيك عن بعثة الجمباز الايقاعى التى سافرت بمفردها عقب سفر البعثة الرسمية ,رغم أننا ليس من المفروض ان نخجل من شيىء...بل على الذين يتنمرون من أمثال "فريدة عثمان فى السباحة",أو ميار شريف فى التنس",من الزى الخاص بهم عليهم أن يخجلوا بالأساس من أنفسهم ...وألا يمسوا تلك القامات الرياضية النابهة .

على أيه حال بدأت المسابقات على مدار قرابة أسبوعين وانتهت بسلام إلى حد كبير فى هذا العملاق الآسيوى الكبير"اليابان"بأفضل ما يكون:رياضيا وصحيا وتنظيميا وأمنيا وبحفلى افتتاح وختام مبهرين ..اذن انتهت بسلام وعلى أفضل وجه..وبات من المناسب مناقشة بعض الأمور سويا ولانتركها تمضى بحيث لا نستفيد من الأخطاء والبحث عن حلول للمشكلات لنتداركها بعد ذلك.

: دور الدولة المصرية ومشاركتها‎‎

وحقيقة وللانصاف فإن الدولة المصرية والمتمثلة سواء فى السيد الرئيس السيسى أو فى رئاسة الوزارة ووزير الرياضة ومسؤلى اللجنة الأوليمبية وغيرهم لم يدخروا جهدا فى تجهيز الرياضيين واعدادهم قدر المستطاع بل وفى دفع الرياضيين وتشجيعهم..لدرجة توجيه الرئيس رسائل نصية لهم,وفى أكثر من مرة خاصة فى الألعاب الجماعية "ككرة القدم وكرة اليد"لدفع اللاعبين وتشجيعهم ,ونقل كلمات طمأنة وتحفيز لهم وذلك مهما كانت النتائج والمخرجات ولحثهم على مواصلة الجهد لتشريف بلدهم فى المحافل الدولية الرياضية..ولقد خصصت الدولة أيضا مكافآت متميزة لحائزى الميداليات الأوليمبية المتنوعة وتخصيص معاش مناسب مدى الحياة لكل منهم..وهذا شيىء طيب ومقدر...هذا بجانب المنشآت الرياضية التى لا تدخر الدولة وسعا فى انشائها خاصة فى المدن الجديدة وفى القرى والنجوع,وكذا من المتوقع أن يلتقى الرئيس بالأبطال الفائزين بميداليات كأفضل تشجيع ودعم لهم.

لكن يتبقى على الدولة مسؤلية أخرى تجاه مواطنيها والمتابعين بشغف لتلك المسابقات وغيرها..وأنه يجب على الدولة تخصيص قناة وطنية لنقل فعاليات مصر ومباراياتها وأنشطتها فى كافة المسابقات وأنه ليس من الطيب أو الحسن أو ليس من الضرورى أن تترك الدولة مواطنيها لقمة سائغة فى أيدى أرباب القنوات الخاصة وغير المصرية للتلاعب فى مقدرات ومشاعر المواطنين والعمل على استغلالهم قدر الامكان وإذاعة المباريات:كل وقت على تردد مختلف وحسب الظروف والأحوال,لدرجة أننا لم نتمكن من مشاهدة عدد ليس بالقليل من المنافسات المصرية بالأوليمبياد .. ويمكن لمثل هذه القناة الوطنية أن تحصل على حقوق لبث الفعاليات الرياضية التى تشارك مصر فيها..لاسيما ونحن مقبلون على تصفيات كأس العالم القادمة ,وتكون الإعلانات ممولا رئيسيا لها..أو باشتراك مناسب وغير مغالى فيه ..خاصة ونحن لدينا كوادر رياضية عديدة ومخلصة ممكن أن تدير مثل هذه القناة ,وذلك بدلا من هذا الاحتكار والذى امتد حاليا حتى لمسابقات الدورى العام وغيره من المسابقات المحلية...خاصة فى ضوء لعبة تغيير الترددات الموجودة حاليا والمستمرة فى القنوات الرياضية الخاصة من أجل التلاعب بأعصاب المشاهدين,وافساد متعة المشاهدة لديهم...وأن يلهثوا وراء تلك القنوات المنفذ الوحيد أمامهم.... وخاصة أنه قد ماتت اكلينكيا القنوات الوطنية الرياضية.

المنظومة الرياضية والأندية الجماهيرية:

وحقيقة فلقد صعقت من المشهد الكروى العجيب لدينا ويكفى أن الغرابة أصبحت تتمثل فى أن معظم أندية العالم قد بدأت للتو موسمها الرياضى فى المباريات وأصبحت مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم والتى لم ينتهى موسمها بعد..اذن فمتى يحصل اللاعبون على الراحة السلبية المناسبة وماذا عن موقفهم ليس من المسابقات المحلية ولكن أيضا من تصفيات كأس العالم والبطولات الافريقية؟..ولقد ازددت إحساسا بالغرابة والدهشة حينما أصدرت إدارة النادى الأهلى أحد أكثر الأندية المصرية والعربية والإفريقية تتويجا بالألعاب والكؤوس "فى كافة المسابقات المحلية والأفريقية وحتى العالمية –وعندما كان منتخبنا الوطنى يتنافس فى طوكيو- "بيانا مؤخرا يعلن فيه أنه سيتوقف بداية من أول أغسطس الجارى عن لعب مباراياته واستحقاقاته المحلية قبل أن يعود لاعبيه الستة المدرجين ضمن المنتخب الأوليمبى المصرى الذى كان قد وصل لدور الثمانية فى هذا المحفل العالمى الهام ..وذلك رغم أن دكة النادى الأهلى عامرة بالنجوم فى كافة المراكز وأن النادى الأهلى يلعب بمن وجد دائما وهذه هى الراية التى يرفعها النادى العريق,والذى فاز للتو بالنجمة الأفريقية العاشرة ,وهو يتصدر المسابقة المحلية وليس لديه أى مشاكل فنية على الاطلاق..وانا لا احمل إدارة الأهلى السبب عن الخسارة التى حدثت بعد ذلك أمام البرازيل لأسباب فنية بحتة وإمكانيات اللاعبين..ولكن يكفى أن مثل هذا البيان أحدثت بلبلة فى اتحاد الكرة والذى بادر بوقف المسابقة ثم عاد وقرر استئنافها عندما خرجنا من دور الثمانية الأمر الذى لاشك أزعج ادارة البعثة المصرية لكرة القدم المتواجدة فى طوكيو,وأوجد هوة سحيقة بين المصلحة المحلية المحدودة وبين مصلحة الوطن ككل..وهنا أتساءل عن دور الأندية العريقة ووظائفها؟..وماذا عن دعم الرياضات الشهيدة ومساعدة الدولة فى إقامة المعسكرات الخارجية فى الألعاب الأخرى –غير كرة القدم ؟وتبنى الأبطال الموهبيين فى الرياضات غير الجماهيرية..خاصة ونحن نجد معظم الأبطال تقريبا ينتمون الى أندية قد تكون غير جماهيرية بالأساس مثال: نادى الصيد أو من الأولمبى وبعض أندية الاسكندرية بالنسبة للمصارعة أو غيرهما من الأندية غير الجماهيرية.

وهنا أسأل الكاتب الخطيب بحكم موهبته الرياضية ونجوميته المشهود بها فى كرة القدم:أين القدوة والمثل فيما تفعلون؟خاصة بالنسبة لملايين النشىء والشباب؟..وماذا يجدى من الفوز بالألقاب المحلية المحدودة اذا كان مستوانا الرياضى فى تراجع ,وإذا كانت المنظومة الرياضية الكروية فاشلة بأكملها وكلها تغرد فى اتجاه واحد معروف؟..وصدقوني سوف نستفيق على كارثة كروية جديدة بالخروج من تصفيات كأس العالم اذا تم الاستمرار على هذا النهج..خاصة ونحن من المفترض اننا سنخوض تصفيات كروية متصاعدة فى الأهمية ولابد من الاستعداد الجيد لها....وأن نعرف كيف نفصل بين العام والخاص ,حتى لو أوقفنا حاليا المسابقة الرياضية الأكبر وهى "الدورى العام" بشكله الحالى المرهق ,وحيث لايوجد وقت ولا جهد لتنفيذه فى الموسم الكروى القادم ,والاكتفاء بعمل مجموعتين من دور واحد ثم تصفيات لاحقة لاختيار الفائز والهابطين وهكذا... وبحيث نقوم بالتركيزعلى المنتخب الوطنى.

مستقبل الرياضة المصرية:‎‎

وفى النهاية ورغم وجود بعض المشكلات لدينا معظمها مرتبطة بكرة القدم..لكنى متفائل بمستقبل أفضل للرياضة المصرية ليس فقط بسبب من حازوا ميداليات سواء فى التايكوندو والمصارعة والكاراتيه والخماسي الحديث.. لكننا كنا قريبين جدا من المشهد سواء فى نفس اللعبات من جانب لاعبين آخريين لم يوفقهم الحظ للحصول على ميداليات أخرى..او فى لعبات أخرى كالرماية والفروسية وألعاب القوى خاصة :رمى الجلة والغطس والملاكمة وحتى السباحة وتنس الطاولة وغيرها..فقط المطلوب استمرار دعم الدولة وأن تخلص النوايا بحيث يكون المستهدف الحقيقى هو :اعلاء شان الوطن ورفع قامته فى كافة المجالات ومنها بالطبع الرياضة وأن المطلوب ليس فقط البحث عن مصالح محلية ومنافسات معدومة الفائدة او منزوعة الدسم كما يقولون.