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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

صدى البلد

 أبرز كتاب الصحف الصادرة اليوم الاثنين، عددا من الموضوعات المهمة، منها فوزر مصر بـ 6 ميداليات في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، والعبر المستفادة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام.

ففي عموده " من‭ ‬آن‭ ‬لآخر" بجريدة الجمهورية وتحت عنوان " عنوان‭ ‬رئيسي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬مصر‭ - ‬السيسي‮»‬ المجد‭ ‬للمكافحين‭ ‬بشرف" قال رئيس تحرير الجمهورية عبد الرازق توفيق إن 6 ‬ميداليات‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬4‭ ‬برونزيات‭ ‬وفضية‭ ‬وذهبية‭ ‬أمر‭ ‬يرضينا‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭.. ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬كثيراً‭ ‬فى‭ ‬استخلاص‭ ‬الدروس‭ ‬واكتشاف‭ ‬الأخطاء‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تلافيها‭ ‬وتعظيم‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والعناصر‭ ‬الواعدة‭ ‬استعداداً‭ ‬لميداليات‭ ‬أكثر‭ ‬في الدورة ‬الأولمبية‭ ‬القادمة‭ ‬لكن‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬تحية‭ ‬لمن‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬مصر‭ ‬وأدى‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬وكافح‭ ‬بشرف"‭.‬

وأعرب الكاتب عن اعتقاده ب‬أن‭ ‬الفائزين‭ ‬بميداليات‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬سواء‭ ‬بالبرونزية‭ ‬أو‭ ‬بالفضية‭ ‬أو‭ ‬الذهبية‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬إعلامية‭ ‬وتقديمهم‭ ‬كنماذج‭ ‬مشرفة‭.. ‬ونجوم‭ ‬فهم‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬افتقدت‭ ‬الروح‭ ‬والتنظيم‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬المهارة‭ ‬خاصة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬تطبق‭ ‬نظماً‭ ‬قديمة‭ ‬وبالية‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والتقزم‭ ‬الهجومي‭ ‬والتكتيكي‭ ‬.. لافتا إلى أن الرعاية‭ ‬الإعلامية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقدمهم‭ ‬كنماذج‭ ‬وقدوة لأننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نفسى‭ ‬بأن‭ ‬نشعر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬بقيمة‭ ‬وعظمة‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬للوطن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفعوا‭ ‬العلم‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬محفل‭ ‬دولي‭ ‬رياضي‭.‬

وقال الكاتب إن‭ ‬ذهبية‭ ‬فريال‭ ‬أشرف‭ ‬كانت‭ ‬مسك‭ ‬الختام‭ ‬وأرضت‭ ‬المصريين‭ .. ‬ففوز‭ ‬مصر‭ ‬بميداليتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬واحدة‭ ‬فضية‭ ‬والأخرى‭ ‬ذهبية‭ ‬جلب‭ ‬السعادة‭ ‬لهذا‭ ‬الشعب‭ ‬المتعطش‭ ‬والمتحمس‭ ‬لمناصرة‭ ‬بلده، ‬والذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بالولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬العميق‭ ‬لمصر، وجسدت‭ ‬تهنئة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لمنتخب‭ ‬اليد‭ ‬عمق‭ ‬المبادئ‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬اجتهد‭ ‬وكافح‭ ‬وحاول‭ ‬وبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬به‭ ‬ونقدم‭ ‬له‭ ‬التحية‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬تحلى‭ ‬بروح‭ ‬تنافسية‭ ‬وأخلاق‭ ‬رفيعة‭ ‬خلال‭ ‬الأولمبياد‭.. ‬فالرئيس‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬بالميدالية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬المشرف‭ ‬وطالبهم‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الإصرار‭ ‬والتحدى‭ ‬والجهد‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬البطولات‭ ‬والانجازات‭ ‬ورفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬التهنئة‭ ‬للبطلة‭ ‬المصرية‭ ‬فريال‭ ‬أشرف‭ ‬لفوزها‭ ‬بميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬للكاراتيه‭.. ‬ ووصف‭ ‬الانجاز‭ ‬بأنه‭ ‬يدعو‭ ‬للفخر‭ ‬ويؤكد‭ ‬قدرة‭ ‬المصريين‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬الانجازات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.. ‬ولعل‭ ‬كلمات‭ ‬الرئيس‭: ‬‮«‬فخور‭ ‬بابنتى‭ ‬فريال‭ ‬أشرف‭ ‬وبكل‭ ‬مصرى‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬مصر‭ ‬عالياً‭ ‬فى‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬العنوان‭ ‬الرئيسى‭ ‬لمصر‭ - ‬السيسى‭ ‬التى‭ ‬تكرم‭ ‬أبناءها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬يبذلون‭ ‬الجهد‭ ‬والعرق‭.. ‬والكفاح‭ ‬بشرف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.. ‬وكذلك‭ ‬تكريم‭ ‬أى‭ ‬مواطن‭ ‬مصرى‭ ‬يعمل‭ ‬بشرف‭ ‬ويضحي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭.. ‬لقد‭ ‬ترسخت‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬في‭ ‬عهـد‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وأصبح‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬يشعر‭ ‬بقيمة‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬لمصر‭.. ‬وبما‭ ‬يتمسك‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬شرف‭ ‬لذلك‭ ‬كثرت‭ ‬النماذج‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بتكريم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭.‬
 

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