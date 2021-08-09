مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

أبرز كتاب الصحف الصادرة اليوم الاثنين، عددا من الموضوعات المهمة، منها فوزر مصر بـ 6 ميداليات في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، والعبر المستفادة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام.

ففي عموده " من‭ ‬آن‭ ‬لآخر" بجريدة الجمهورية وتحت عنوان " عنوان‭ ‬رئيسي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬مصر‭ - ‬السيسي‮»‬ المجد‭ ‬للمكافحين‭ ‬بشرف" قال رئيس تحرير الجمهورية عبد الرازق توفيق إن 6 ‬ميداليات‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬4‭ ‬برونزيات‭ ‬وفضية‭ ‬وذهبية‭ ‬أمر‭ ‬يرضينا‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭.. ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬كثيراً‭ ‬فى‭ ‬استخلاص‭ ‬الدروس‭ ‬واكتشاف‭ ‬الأخطاء‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تلافيها‭ ‬وتعظيم‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والعناصر‭ ‬الواعدة‭ ‬استعداداً‭ ‬لميداليات‭ ‬أكثر‭ ‬في الدورة ‬الأولمبية‭ ‬القادمة‭ ‬لكن‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬تحية‭ ‬لمن‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬مصر‭ ‬وأدى‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬وكافح‭ ‬بشرف"‭.‬

وأعرب الكاتب عن اعتقاده ب‬أن‭ ‬الفائزين‭ ‬بميداليات‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬سواء‭ ‬بالبرونزية‭ ‬أو‭ ‬بالفضية‭ ‬أو‭ ‬الذهبية‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬إعلامية‭ ‬وتقديمهم‭ ‬كنماذج‭ ‬مشرفة‭.. ‬ونجوم‭ ‬فهم‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬افتقدت‭ ‬الروح‭ ‬والتنظيم‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬المهارة‭ ‬خاصة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬تطبق‭ ‬نظماً‭ ‬قديمة‭ ‬وبالية‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والتقزم‭ ‬الهجومي‭ ‬والتكتيكي‭ ‬.. لافتا إلى أن الرعاية‭ ‬الإعلامية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقدمهم‭ ‬كنماذج‭ ‬وقدوة لأننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نفسى‭ ‬بأن‭ ‬نشعر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬بقيمة‭ ‬وعظمة‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬للوطن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفعوا‭ ‬العلم‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬محفل‭ ‬دولي‭ ‬رياضي‭.‬

وقال الكاتب إن‭ ‬ذهبية‭ ‬فريال‭ ‬أشرف‭ ‬كانت‭ ‬مسك‭ ‬الختام‭ ‬وأرضت‭ ‬المصريين‭ .. ‬ففوز‭ ‬مصر‭ ‬بميداليتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬واحدة‭ ‬فضية‭ ‬والأخرى‭ ‬ذهبية‭ ‬جلب‭ ‬السعادة‭ ‬لهذا‭ ‬الشعب‭ ‬المتعطش‭ ‬والمتحمس‭ ‬لمناصرة‭ ‬بلده، ‬والذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بالولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬العميق‭ ‬لمصر، وجسدت‭ ‬تهنئة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لمنتخب‭ ‬اليد‭ ‬عمق‭ ‬المبادئ‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬اجتهد‭ ‬وكافح‭ ‬وحاول‭ ‬وبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬به‭ ‬ونقدم‭ ‬له‭ ‬التحية‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬تحلى‭ ‬بروح‭ ‬تنافسية‭ ‬وأخلاق‭ ‬رفيعة‭ ‬خلال‭ ‬الأولمبياد‭.. ‬فالرئيس‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬بالميدالية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬المشرف‭ ‬وطالبهم‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الإصرار‭ ‬والتحدى‭ ‬والجهد‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬البطولات‭ ‬والانجازات‭ ‬ورفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬التهنئة‭ ‬للبطلة‭ ‬المصرية‭ ‬فريال‭ ‬أشرف‭ ‬لفوزها‭ ‬بميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬للكاراتيه‭.. ‬ ووصف‭ ‬الانجاز‭ ‬بأنه‭ ‬يدعو‭ ‬للفخر‭ ‬ويؤكد‭ ‬قدرة‭ ‬المصريين‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬الانجازات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.. ‬ولعل‭ ‬كلمات‭ ‬الرئيس‭: ‬‮«‬فخور‭ ‬بابنتى‭ ‬فريال‭ ‬أشرف‭ ‬وبكل‭ ‬مصرى‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬مصر‭ ‬عالياً‭ ‬فى‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬العنوان‭ ‬الرئيسى‭ ‬لمصر‭ - ‬السيسى‭ ‬التى‭ ‬تكرم‭ ‬أبناءها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬يبذلون‭ ‬الجهد‭ ‬والعرق‭.. ‬والكفاح‭ ‬بشرف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.. ‬وكذلك‭ ‬تكريم‭ ‬أى‭ ‬مواطن‭ ‬مصرى‭ ‬يعمل‭ ‬بشرف‭ ‬ويضحي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭.. ‬لقد‭ ‬ترسخت‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬في‭ ‬عهـد‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وأصبح‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬يشعر‭ ‬بقيمة‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬لمصر‭.. ‬وبما‭ ‬يتمسك‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬شرف‭ ‬لذلك‭ ‬كثرت‭ ‬النماذج‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بتكريم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭.‬

