مصر الأولى فى الوطن العربى من حيث عدد السكان ..شاهد

قال الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج صباح البلد، إن العالم دائماً فى تزايد من حيث عدد السكان، وهناك العديد من المواقع الاحصائية التى تتابع الزيادة السكانية حول العالم .

وأضاف الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك تقريرا صدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يكشف أن مصر هى الأولى على مستوى الوطن العربى من حيث عدد السكان تليها الجزائر ثم السودان.

وأشار مقدم برنامج صباح البلد، إلى أن مصر ترتيبها يأتى الـ 14 بين دول العالم من حيث عدد السكان، مؤكداً أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التى تواجه التنمية في العالم كله.

وتابعت الإعلامية داليا أيمن، إن هناك موقعا عالميا كشف أن عدد سكان العالم سيتجاوز 8 مليارات

نسمة فى عام 2023 ، وبحسب إحصاءات رسمية ، ويثبت أن عدد سكان العالم يبلغ 7 مليارات 880 مليون نسمة.

وأشارت داليا أيمن، إلى أنه من المتوقع ان يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة فى عام 2037، و10 مليارات فى 2055.