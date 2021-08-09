قبل ما تتنزل من بيتك.. تعرف على خريطة المرور والطرق البديلة

قدم مراسل " صباح البلد " ، سيف محمود ، نشرة الحالة المرورية ، اليوم الاثنين، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

وأوضح أن منزل كوبرى أكتوبر فى طريق النصر تحديداً القادم من وسط البلد والمهندسين والدقى،لافتاً إلى ان كوبري أكتوبر يشهد بعض الكثافات المرورية المتوقعة.

وتابع أن الكثافات تتواجد فى منطقة رمسيس واعلى كوبرى أكتوبر ، وبعض الكثافات المرورية من طريق العروبة فى الاتجاه القادم من مصر الجديدة وشرق الجديد والمتجه إلى المهندسين ووسط البلد والدقى.

وأكد أن طريق العروبة يشهد سيولة مرورية تامة فى الاتجاهين، أما طريق النصر يشهد بعض الكثافات الخفيفة جداً بسبب أعمال الصيانة فى حرم الطريق.