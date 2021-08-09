القابضة للمياه تطلق مسابقة "كل نقطة بتفرق" في الرسم والتصميم لترشيد الاستهلاك

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مسابقة الرسم "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها من خلال أفضل رسم أو تصميم بوستر يهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وتبنى حلول وأفكار مبتكرة لتجنب الإسراف أو الاهدار فيها.

شروط المسابقة:

وأوضحت الشركة أن المسابقة تستهدف الفئة العمرية من سن 8 سنوات الى 13 سنة (مواليد 2008 - 2013)، على أن يكون المتسابق أو ولي أمره من متابعي صفحة الفيسبوك "كل نقطة بتفرق www.facebook.com/kolno2tabtfre2/

، مع قيام المتسابق بالرسم أو التصميم بنفسه دون التقليد المباشر لفكرة محددة، وإضافة توقيع صاحب الرسمة.

وتابعت أنه عقب اختيار ونشر أفضل اللوحات والتصميمات للمتسابقين المؤهلين للمرحلة الثانية، سيتم الاستفتاء على أفضل رسمة أو تصميم على صفحة كل نقطة بتفرق.



وستقوم الشركة القابضة من جانبها بتوفير معلومات عن الحفاظ على المياه من خلال تكثيف منشورات على الصفحة تهدف إلى توفير المعلومات المطلوبة في شكل مبسط لضمان وصول تعريف الاطفال الراغبين في الاشتراك في المسابقة بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

التسجيل وإرسال الأعمال للمشاركة:

ودعت الشركة عبر صفحة "كل نقطة بتفرق" كافة الموهوبين فى الفئة العمرية المستهدفة بالمشاركة والتسجيل فى المسابقة عبر الرابطhttps://www.hcww.com.eg/hcww-art-competition-form-2021/، مع استقبال الأعمال على مدار ٣ أسابيع من تاريخ إطلاق المسابقة فى ٨ أغسطس ٢٠٢١.

اخر ميعاد لارسال الرسومات والتقدم للمسابقة يوم الأحد 29 اغسطس 2021



تفاصيل ومعلومات المسابقة:

ونشرت الشركة عبر صفحة كل نقطة بتفرق، رابط يحتوى عن كافة المعلومات التفصيلية عن المسابقة.

https://www.hcww.com.eg/art-competition