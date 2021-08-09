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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تزامناً مع إعلان الجمهورية الجديدة ..وزير القوى العاملة في الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة:

رفع كفاءة مكاتب تقديم الخدمة للمواطنين بالمحافظات

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات الوزارة لمتابعة ملفات عملها ، خاصة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات .

 

في مستهل الاجتماع هنأ الوزير الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد ، متمنياً أن يعيده الله بالخير واليمن والبركات على شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء.

ووجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بضرورة رفع كفاءة المكاتب التابعة للمديريات بمحافظات الجمهورية ، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور تنفيذاً لتوجيه القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل الوزارات ، تزامناً مع إعلان الجمهورية الجديدة ، والتحول الرقمي في تقديم تلك الخدمات .

وتابع  وزير القوي العاملة خلال الاجتماع تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للوزارة ، موجهاً بضرورة التحديث الدوري والمراجعة المستمرة للبيانات المتاحة على الموقع أمام الشركات والمواطنين ، باعتباره النافذة التي يتعرف من خلالها المواطن على جهود الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات ، مع تكليف كل إدارة مركزية بتحديث الجزء الخاص بها على الموقع .

كما وجه الوزير بضرورة تجديد وتحديث رسالة السلامة والصحة المهنية لتكون بشكل يومي ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة ، لتوعية المواطنين والعمال بأمور السلامة اليومية وطرق الوقاية من الأخطار .

وأصدر الوزير توجيهاته  لإدارة التخطيط بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع كل إدارة مركزية على حدة ، بصفتها حلقة الوصل بينها وبين مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، وذلك لتحديد الاحتياجات المطلوبة منها وإدراجها ضمن الموازنة الخاصة للوزارة .

وشدد الوزير على المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية لمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية ومستوى التجهيزات المطلوبة ومراجعة المواصفات قبل استلام المبنى من كافة الجوانب ، وتقديم الملاحظات حول الوضع القائم للجهات المختصة ، مع وضع رؤية وتصور لأعمال الصيانة الدورية بعد الاستلام ، والحالة الأمنية التى سيتم توفيرها وتوزيعها داخل المبنى .

كما وجه الوزير الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل تلك المنشآت ، وداخل مبنى الوزارة والمديريات التابعة لها ، واستصدار منشورات دورية للمديريات حول التوعية المستمرة بشأنها .

وتابع الوزير عملية حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالمحافظات ، وتغيير المهن في بطاقات الرقم القومي بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية ، مؤكداً ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعمالة التي يتم تسجيلها ومراجعتها مع الأحوال المدنية أولا بأول.

ووجه الوزير إلي ضرورة  التواصل مع جهاز مدينة العلمين ، ومديرية القوى العاملة بمطروح لاستقبال القافلة الطبية التي تضم 17 تخصص طبي والتى من المقرر سيتم للمدينة يومي 18 و 19 من شهر أغسطس الجاري، للاطمئنان على صحة العمالة الموجودين بمواقع العمل المختلفة بالمدينة.

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة رفع كفاءة مكاتب تقديم الخدمة للمواطنين بالمحافظات تزامنا مع إعلان الجمهورية الجديدة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا التحول الرقمي فى تقديم تلك الخدمات تطوير الموقع الالكتروني للوزارة حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالمحافظات

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