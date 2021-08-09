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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير القاهرة بموسكو: عودة السياحة الروسية ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري

صدى البلد

أكد سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر، اليوم /الاثنين/ أن عودة الأفواج السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري .
وقال نصر، في تصريح خاص لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصري، إن السياحة تتداخل مع كافة قطاعات الإنتاج في مصر مما يساهم في انتعاش قطاع السياحة وكافة الصناعات المرتبطة بها، مضيفا أن انتعاش السياحة وكافة القطاعات المرتبطة بها يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة واستعادة تنشيطها وخاصة في ظل جائحة كورونا .
وأوضح أن مصر نظمت زيارة لوفد كبير صحي من روسيا ممثل فيه كافة الجهات الرسمية المعنية بالسياحة والصحة قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة، تفقد خلالها أماكن الحجر الصحي والإجراءات المتبعة في المطار والمنشآت السياحية والفنادق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالسياحة .
وأشار سفير مصر لدى روسيا إلى أن الوفد الروسي أشاد بالإجراءات الأمنية والاحترازية لمكافحة كورونا، حيث حصلت مصر على شهادة ال "إي سي ايي" للأمان والسلامة .
ونوه نصر، بأنه سيصل اليوم 3 رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة منها رحلتان للطيران الروسي وسيتم التسجيل بشكل منتظم لخمس رحلات لكل شركة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بمجموع 20 رحلة في الأسبوع، موضحا أن هذه الرحلات بداية استئناف الرحلات لمصر بالتعاون مع الجانب الروسي وتجهيز الدفعة الثانية من زيادة عدد الرحلات .
ولفت إلى أن المواطن الروسي لديه تطلع شديد للعودة لزيارة مصر، باعتبارها المقصد التقليدي والمتميز بالنسبة للسائح الروسي، مشيراً إلى أن هناك كما كبيرا من طلبات الشركات الروسية والمصرية لتسجيل رحلات، وأن السفارة تلقت طلبات من 6 شركات مصرية و29 شركة روسية بخلاف ما تم إقراره .

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