تعاون مصري-إماراتي لتصنيع سيارة بيك أب EM تعمل بالوقود المزدوج غاز-بنزين

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة ، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

قام بتوقيع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

يأتي هذا التوقيع في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة “مصرية/إماراتية” لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى فى مصر.

وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.